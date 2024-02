"Wydam dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli konstytucyjnego ciała sprowadzającego się do obrad, które są prowadzone przez Radę Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta RP" - powiedział Andrzej Duda. Głowa państwa poinformowała, że posiedzenie odbędzie się 13 lutego o godz. 13:00.

Andrzej Duda podpisał w środę ustawę budżetową i okołobudżetową na 2024 rok. Skierował jednak obie ustawy w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z konstytucją. Powodem są wątpliwości prezydenta związane z prawidłowością procedury uchwalenia ustaw, czyli brakiem możliwości udziału w pracach nad tymi ustawami posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prezydent wygłosił dziś oświadczenie, w którym jednak nie odniósł się do swojej decyzji o odesłaniu ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Mówił za to o ważnych inwestycjach, m.in. kontraktach zbrojeniowych czy Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Z tego powodu - by omówić postrzeganie tych inwestycji przez rząd - podjął decyzję o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13 lutego na godz. 13:00.

Po dwóch miesiącach będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować to, jak postrzegają te inwestycje, jak zamierzają je realizować, jakich działań możemy się spodziewać w przyszłości - powiedział Andrzej Duda.

To jest dla mnie kwestia odpowiedzialności za rozwój przyszłych pokoleń, za możliwości rozwoju gospodarczego Polski. To są te kluczowe zadania, które z jednej strony mają sprzyjać przyszłemu dynamicznemu rozwojowi polskiej gospodarki (...), ale z drugiej strony także i umocnić bezpieczeństwo Rzeczypospolitej - dodał szef polskiego państwa.

