W piątek - szykująca się do przejęcia władzy - opozycja ma zaprezentować swoje koalicyjne porozumienie. Poznamy zarys umowy programowej, ale wszystkie nazwiska ministrów nie zostaną ujawnione.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM wynika, że w piątek poznamy co najwyżej nazwiska marszałków Sejmu i Senatu. Przesądzone wydaje się, że po dwóch latach na tych stanowiskach nastąpi zmiana. Funkcje będą sprawowane rotacyjnie.

Nie poznamy nazwisk wszystkich ministrów, bo jest to ostatni element w negocjacjach przed podpisaniem umowy koalicyjnej.

Wszystkie personalia nie są dopisane do resortów, ale wiele spraw resortowych zostało przypisanych do kompetencji partii. Lewica walczy o ostateczne rozstrzygnięcia, będą one pewnie w środę i czwartek - powiedział w rozmowie z RMF FM Krzysztof Gawkowski. Wiadomo, że jego ugrupowanie stara się o resort edukacji, rozmowy dotyczą też dyplomacji.