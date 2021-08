Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ws. koncesji dla TVN24. „Przewlekłość postępowania KRRiT budzi poważne wątpliwości co do poszanowania praw wnioskodawcy oraz rzetelnego i sprawnego działania Rady” – pisze Marcin Wiącek i podkreśla, że „nie jest zrozumiałe, skąd wynika półtoraroczna zwłoka w wydaniu decyzji KRRiT”.

