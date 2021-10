"Świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera, w którym zapowiada III wojnę światową wywołaną konfliktem między Polską a Unia Europejską" - napisał lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, komentując wywiad premiera Mateusza Morawieckiego dla "Financial Times". "W polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść" – dodał.

Mateusz Morawiecki / Shutterstock

Morawiecki udzielił "Financial Times" wywiadu, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu gazety. Premier zarzucił w nim Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania, "przystawiając jej pistolet do głowy". Wezwał Brukselę, by - jeśli chce rozwiązać spór wokół praworządności - wycofała groźby sankcji prawnych i finansowych.

Jak przypomina "FT", KE zagroziła Polsce sankcjami po tym, jak Trybunał Konstytucyjny na początku października orzekł, że kluczowe elementy prawa UE są niezgodne z konstytucją RP. Orzeczenie to oznaczało poważną eskalację w batalii prawnej o zmiany w polskim systemie sądownictwa, które zdaniem Prawa i Sprawiedliwości są konieczne dla zwiększenia jego efektywności - wskazuje gazeta. Bruksela twierdzi, że zagrażają one niezależności sądów i podstawowym więzom prawnym, które trzymają UE razem.

"FT" dodaje, że spór już opóźnił zatwierdzenie przez Brukselę wartego 36 mld euro polskiego planu w ramach unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii Covid-19, a niektóre państwa członkowskie i część Komisji wezwały również do uruchomienia nowego mechanizmu warunkowości, który mógłby zagrozić wstrzymaniem dziesiątków miliardów euro z funduszy UE wypłacanych co roku Polsce.

Premier Morawiecki powiedział, że jakikolwiek ruch w kierunku redukcji "funduszy spójności" spotka się z mocnym odwetem.

Co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową? Jeśli do tego dojdzie, będziemy bronić naszych praw wszelką bronią, która jest w naszej dyspozycji - odparł szef polskiego rządu zapytany, czy Polska mogłaby zawetować kluczowe unijne decyzje, takie jak pakiet klimatyczny.

Do tych słów odniósł się na Twitterze lider PO Donald Tusk. "Świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera, w którym zapowiada on III wojnę światową wywołaną konfliktem między Polską a Unia Europejską" - napisał. "W polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść" - dodał.

Na wpis Tuska odpowiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. "Brzydka zawiść. Premier Mateusz Morawiecki przedstawia swój punkt widzenia w Financial Times, a przewodniczący Tusk kleci kolejne pełne jadu tweety, jak ten poniżej" - napisał na Twitterze.



Także lider klubu KO Borys Budka odniósł się na Twitterze do wywiadu: "Smutny to czas, gdy premier odpowiedzialny za rozpętanie konfliktu z naszymi partnerami w UE porównuje go do światowych wojen. Wydaje się, że więcej powagi miał w sobie Franek Dolas niż bankier z Nowogrodzkiej" - napisał polityk.

"Odnoszę wrażenie, że pan Morawiecki ma ostatnio jakieś problemy z angielskim albo postradał rozum" - napisał Marek Belka. Zamieścił także kadr z filmu "Jak rozpętałem II wojnę światową" ze zmodyfikowanym tytułem.



Do sprawy odniósł się także Tomasz Siemoniak. "Każdy kolejny dzień tego premiera to katastrofa" - napisał poseł PO i były minister obrony narodowej.



"Czy tylko ja mam wrażenie, że oni robią z Polski dom wariatów?" - skomentował z kolei Radosław Sikorski.