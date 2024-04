Samochód polityka został dzisiaj zarekwirowany przez funkcjonariuszy CBŚP.

Prokurator Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej na pytanie o zarekwirowanie pojazdu Krzysztofa Gawkowskiego poinformował, że na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w sumie pięć osób.

Przeprowadzili też przeszukania i przejęli pojazdy w śledztwie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się kradzieżami samochodów.

"Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokurator podejmie decyzję co do konieczności stosowania środków zapobiegawczych" - zaznaczył Karol Borchólski.

Poszkodowany w tej sprawie Krzysztof Gawkowski zapowiedział z kolei, że postara się o zmiany legislacyjne w prawie.

"Każdy obywatel przed zakupem auta, powinien mieć możliwość potwierdzić czy gdzieś w UE nie jeździ numerowy klon samochodu, który chce nabyć" - napisał.