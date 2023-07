Dodał, że prawie 35 st. Celsjusza synoptycy odnotowali m.in. Kozienicach i Warszawie (woj. mazowieckie) i Puławach (woj. lubelskie).

Praktycznie w całym kraju były przekroczone temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. Jedynie w województwach zachodniopomorskim i pomorskim maksymalnie było 29 st. C, a nad samym morzem 24 st. C. Również w górach było od 25 do 26 st. C - powiedział synoptyk.

Podkreślił, że jeszcze tylko w poniedziałek w dzień na przeważającym obszarze Polski temperatura przekroczy wartość 30 st. Celsjusza. Chłodniej będzie na północnym-zachodzie, bo 28 st. Celsjusza. Nadal spodziewane są też przelotne opady i burze, szczególnie w województwach południowych i wschodnich.

Również niewykluczone są pojedyncze wyładowania nad morzem. Temperatura będzie jednak powoli spadać - przekazał Marcin Pilipczuk.

Kolejne dni będą już łagodniejsze

Według prognoz IMGW, wtorek nie będzie już taki burzowy. Należy się za to spodziewać więcej słońca i przelotnego deszczu na północy Polski. Temperatura wyniesie od 20 st. Celsjusza nad morzem do około 27 st. Celsjusza na zachodzie, południu i w centrum.

W środę i czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwy jest też przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 18-20 st. Celsjusza na północy do 25-27 st. Celsjusza na południu.