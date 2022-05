Środa w całym kraju będzie w większości pochmurna, możliwe przelotne deszcze. Pogoda zacznie poprawiać się na zachodzie Polski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazała PAP Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę w całym kraju nadal będzie pochmurnie, z tym, że na zachodzie spodziewane są większe przejaśnienia. Może jeszcze przelotnie popadać, a miejscami możliwe są burze.

Większe prawdopodobieństwo tych silniejszych burz tylko na południowym wschodzie i na północnym zachodzie, czyli na Podkarpaciu i Pomorzu. Podczas burz porywy wiatru na Pomorzu mogą osiągnąć do 80 km/h, spaść może do 15-20 l/ m kw. deszczu - powiedziała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk.

Najchłodniej ma być nad morzem, w okolicach Helu, i na terenach podgórskich Karpat. Tam tylko 15-16 stopni Celsjusza. Na wschodzie najcieplej, do 23 stopni, a na przeważającym obszarze kraju od 18 do 21 stopni.

Noc ze środy na czwartek z przejaśnieniami głównie na zachodzie i na południu. Tam opady będą zanikały. Przelotny deszcz może pojawić się miejscami na wschodzie kraju, lokalnie na Dolnym Śląsku i Sudetach. Słabe burze możliwe tylko na północnym zachodzie kraju.

Temperatura najniższa na terenach podgórskich, ok. 6 stopni Celsjusza. Na północy prognozujemy 7-8 stopni, w centrum ok. 9 stopni, najcieplej na zachodzie, do 12 stopni - powiedziała synoptyk IMGW.

Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.