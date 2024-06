Nawet 17 godzin i 20 minut - tyle może może trwać najdłuższy dzień w 2024 roku. Będzie nim czwartek, 20 czerwca. Tego dnia rozpocznie się astronomiczne lato.

Najdłuższy dzień w roku

Czwartek, 20 czerwca, będzie również najdłuższym dniem w roku.

Jak przypomina Główny Urząd Miar, "najdłuższy dzień w Polsce (podczas przesilenia letniego), trwa zatem od ok. 17 godzin i 20 minut na północnych krańcach naszego kraju do 16 godzin 13 minut na południowych krańcach".

Astronomiczne i kalendarzowe

Kiedy kończy się wiosna i zaczyna lato? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak zdefiniujemy obie pory roku.

Rozpoczynające się w najbliższych godzinach lato może może być astronomiczne, kalendarzowe, meteorologiczne, termiczne lub fenologiczne (uzależnione od kwitnienia roślin).

Lato astronomiczne, które wyznacza się na podstawie położenia Słońca względem równika i zwrotników, rozpocznie się w tym roku w czwartek, 20 czerwca. Z kolei to kalendarzowe - ze stałym terminem - wypada w sobotę, 22 czerwca.

Meteorologiczne oraz termiczne

Lato meteorologiczne rozpoczyna się każdego roku 1 czerwca, a kończy 31 sierpnia. "To wynik ustaleń meteorologów i klimatologów, którzy dzielą rok na 4 sezony (wiosna, lato, jesień, zima). Jest to wygodne przy porównywaniu warunków pogodowych w różnych częściach roku" - przypomina Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

UMCS wyjaśnia, że z kolei lato termiczne to jedna z pór roku, które wyróżniają klimatolodzy w odniesieniu do ustalonych progów temperatury powietrza. "Jest to okres ze średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 15 st. Celsjusza" - informuje.

Lato fenologiczne

Fenologicznych pór roku mamy więcej niż cztery: zaranie wiosny, wczesna wiosna, pełnia wiosny, wczesne lato, lato, wczesna jesień oraz jesień. Jak przypomina Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "daty początku lata wyznaczone na podstawie zakwitania lipy drobnolistnej".

Fenologiczne lato na terenie większości Polski zaczyna się w czerwcu. W niektórych częściach Polski (m.in. w rejonie Zakopanego, Lublina czy Świnoujścia) jego początek przypada na lipiec.