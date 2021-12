Śnieg może utrudnić jazdę w województwach lubuskim, małopolskim i podkarpackim; deszcz na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim - ostrzegła w porannym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Mgły mogą wystąpić w północnej Polsce, a także w województwie świętokrzyskim.

Dzisiejsze warunku na drogach mogą być trudne. / Shutterstock

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 360 pojazdów do zimowego utrzymania.

Jednak warunki pogodowe może pogorszyć padający śnieg. Muszą wziąć to pod uwagę kierowcy podróżujący w województwach:

lubuskim,

małopolskim,

podkarpackim.

Nawierzchnie dróg mogą być śliskie z powodu mżawki i deszczu padającego na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. W tym regionie dodatkowo jazdę może utrudnić mgła. Z tego powodu ograniczonej widoczności można się spodziewać również w woj. pomorskim oraz świętokrzyskim.

Chłód i śnieg. Prognoza pogody na niedzielę

Ostrożność należy zachować również w czasie dnia. Spodziewane jest bowiem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południowym zachodzie.

Na południowym wschodzie mogą wystąpić opady śniegu, na Podkarpaciu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Pod koniec dnia na północnym zachodzie możliwe są opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, lokalnie marznący powodujący gołoledź.

Ile stopni pokażą termometry?

Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C miejscami na południu, około -1 st. C w centrum, do 2 st. C na wybrzeżu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, jedynie na południowym wschodzie wiatr północny. W Bieszczadach porywy wiatru wyniosą do 80 km/h, i tam wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.