Czwartek zapowiada się z opadami śniegu na południu kraju. Na północy mogą wystąpić opady marznące. Najchłodniej będzie na południu, do minus 4 st. C - przekazał Michał Folwarski synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Dziś niebo nad Polską zasnują chmury. Na południu spadnie śnieg, od centrum w kierunku północy wystąpią opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a lokalnie mogą to być opady marznące.

Temperatura ujemna na południu kraju, w granicach minus 3-4 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, tam termometry pokażą około 4 st. C.



W całym kraju wiatr będzie silny i porywisty, na Wybrzeżu porywy osiągną prędkość do 55 km/h. Początkowo wiatr powieje z zachodu, ale w ciągu dnia zmieni się na północno-zachodni oraz północny.

Prognoza pogody na noc

W nocy z czwartku na piątek nadal sporo chmur w całym kraju, przejaśnienia tylko na północnym wschodzie. Przejściowych opadów śniegu należy się spodziewać na północy oraz północnym zachodzie, tam również niewykluczone są opady marznącej mżawki. Na zachodzie lokalnie mogą wystąpić marznące mgły.



Mroźnie będzie w północno-wschodniej części kraju. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą około minus 12-13 st. C, podobnych wartości należy się spodziewać we wschodniej części Lubelszczyzny i w województwie warmińsko-mazurskim. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie termometry pokażą od 0 do 1 st. C.



Wiatr na ogół będzie umiarkowany i porywisty. Silniejszy jedynie nad morzem, tam porywy osiągną prędkość do 55 km/h. Powieje z północy i północnego zachodu.