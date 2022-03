Pierwszy tydzień wiosny przyjemnie nas zaskoczy. W całym kraju ma być słonecznie i bez opadów. Prawdziwie wiosenna będzie również temperatura - na termometrach zobaczymy nawet 19 kresek powyżej zera! W dalszym ciągu chłodne będą jednak poranki.

Jak poinformował IMGW, rozpoczynający się tydzień pogodowo będzie zbliżony do ostatnich dni. Nadal nad Polską dominować będzie wyż, co oznacza, że w całym kraju będzie dużo słońca. Oprócz tego, że będzie słonecznie i bez opadów, tydzień zapowiada się z coraz wyższą temperaturą, jedynie poranki mogą być chłodne, zwłaszcza w pierwszej części tygodnia.



"W poniedziałek po chłodnym poranku w całym kraju dużo słońca. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Podhalu i 10 st. C na wschodzie, do 13, 14 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, jedynie wysoko w górach wiatr będzie silniejszy z porywami do 65 km/h" - przekazano.

W nocy mgliście i zimno

Z prognoz Instytutu wynika, że noc z poniedziałku na wtorek także będzie pogodna, ale miejscami utworzą się gęste mgły, zawłaszcza na północnym wschodzie. Noc podobnie jak poprzednie będzie chłodna. Temperatura minimalna wyniesie od -4 do 0 st. C, na zachodnim wybrzeżu do 2 st. C.



Wtorek przyniesie szybki wzrost temperatury, w najcieplejszym momencie dnia będzie od 10, 12 st. C na północy do 17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie chwilami porywisty. Bardziej wietrznie będzie w górach: w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, na szczytach Tatr do 70 km/h.

Nawet 19 st. C w środę!

"Jeszcze cieplej będzie w środę, kiedy to termometry pokażą od 13 st. C, 14 st. C na północnym wschodzie do nawet 19 st. C na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem: od 8 st. C do 10 st. C. Nadal będzie słonecznie, a wiatr na ogół będzie słaby, zmienny" - poinformował Instytut.



Kolejne dni - od czwartku do niedzieli - nie przyniosą zmiany pogody. Wciąż ma być słonecznie, ale okresami pojawią się niegroźne chmury. "Nie prognozujemy wstąpienia opadów. Noce będą cieplejsze, temperatura nie powinna już spadać poniżej 0 st. C, będzie od 0 st. C do 5 st. C. Temperatura maksymalna codziennie będzie osiągać wartości dwucyfrowe (od 10 st. C, 11 st. C na północnym wschodzie do 17 st. C, 18 st. C na zachodzie), tylko nad morzem może być nieco chłodniej (7-10 st. C). Przeważać będzie słaby wiatr z kierunków północnych.