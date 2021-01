Dla dziewięciu województw IMGW wydało we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Zgodnie z prognozą Instytutu będą obowiązywać do godz. 8 w środę. Na śliską nawierzchnię dróg uważać będą musieli mieszkańcy Dolnego Śląska, Pomorza czy Wielkopolski. Instytut zwraca uwagę także na możliwość wystąpienia bardzo niskich temperatur – ostrzega przed silnym mrozem w Małopolsce i na Podkarpaciu, oraz porywistym wiatrem na Dolnym Śląsku.

Zdjęcie ilustracyjne / MARCEL VAN HOORN / PAP/EPA

Alert pierwszego stopnia objął całe terytorium województw: łódzkiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Z wyłączeniem południowej części województwa dotyczy on również Dolnego Śląska, a także wschodnich powiatów Warmii i Mazur.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem od wtorkowego popołudnia do godz. 8 w środę prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, miejscami śniegu z deszczem.

Siarczysty mróz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Silny wiatr na Dolnym Śląsku

W południowych powiatach Małopolski IMGW odnotował we wtorek rano minimalne temperatury od -16.3°C do -7.6°C. Najzimniej było w Łopusznej: -16.3°C, Tyliczu: -15.9°C, Dębnie: -15.8 i w Poroninie: -15.5°C.



Natomiast w południowych powiatach woj. podkarpackiego minimalna temperatura wynosiła od -12.6°C do -7.7°C. Najniższe wskazania odczytano na termometrach w Komańczy:-12.6°C w , Leszczowatym: -11.6°C i Stuposianach: -11.4°C.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Dolnym Śląsku. W porywach będzie on osiągał prędkość 60-70 km/h.

Prognoza pogody na środę

IMGW przewiduje na środę przelotne opady śniegu, na wybrzeżu i lokalnie krańcach zachodnich także deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze.

Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm, na północnym zachodzie i w górach o 8-10 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C na wschodzie do 2 st. C na południowym zachodzie i do 3 st. C na wybrzeżu, na obszarach podgórskich Karpat od -6 st. C do -3 st. C.