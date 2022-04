Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę pogody, obejmującą Wielkanoc i początek nowego tygodnia. Jakiej pogody możemy spodziewać się w świąteczne dni?

Pogoda na Wielkanoc: Sprawdź najnowszą prognozę / shutterstock / Shutterstock

IMGW podaje, że w Wielki Piątek spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu i burz. Na termometrach zobaczymy od 6-7 stopni Celsjusza nad morzem do nawet 15 na Podkarpaciu. Będzie wiało - nad morzem i w górach z prędkością dochodzącą do 65 km/h.

Noc z piątku na sobotę będzie pochmurna, na południu można się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a w górach - deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od -2 stopni na północy przez 3 w centrum po 7 na południowym wschodzie. Podobnie jak w dzień - będzie wiało - nad morzem spodziewane są porywy do 65 km/h, a na wschodzie kraju do 55 km/h.

W Wielką Sobotę na zachodzie kraju zobaczymy więcej słońca. W innych regionach będzie pochmurnie, można się też spodziewać przelotnego deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Prognozowana temperatura maksymalna to 6-7 stopni na wschodzie i nad morzem do 12 stopni na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, w porywach do 55 km/h.

W nocy z sobotę na niedzielę temperatura w całym kraju spadnie lekko poniżej zera. Jedynie nad morzem będzie nieco cieplej - ok. 2 stopni.

Niedziela Wielkanocna będzie dość pochmurna. Na południu i południowym wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 8-9 stopni na wschodzie do 12 stopni na zachodzie.

Poniedziałek Wielkanocny będzie dość pogodny, więcej chmur zobaczymy tylko na wschodzie i południu. Na Podkarpaciu i pogórzu Karpackim prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Karpatach opady śniegu. Przewidywana temperatura maksymalna to od 7-8 stopni na południowym wschodzie do 12 stopni na zachodzie. Nad morzem termometry pokażą ok. 6 stopni.

Poświąteczny wtorek będzie pochmurny i deszczowy. Na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim padać ma deszcz ze śniegiem i śnieg, a w Karpatach śnieg. 2 stopnie pokażą termometry na Pogórzu Karpackim, a 11 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich.

Środa również będzie pochmurna i deszczowa, ale nieco cieplejsza. Prognozowana temperatura to od 9 do 15 stopni. Jeszcze cieplej będzie w czwartek - wtedy na termometrach zobaczymy nawet 18 stopni.