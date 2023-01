Pierwsze dni tygodnia będą raczej pochmurne, mgliste, ze słabymi opadami deszczu, mżawki, a lokalnie deszczu ze śniegiem i śniegu - przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. W ciągu dnia spodziewane są dodatnie temperatury.

Jak przekazała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, za sprawą rozległego wyżu, który będzie kształtował pogodę nad Polską przez najbliższe kilka dni, do kraju napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

W poniedziałek będzie pochmurno, mglisto, ze słabymi opadami deszczu, śniegu i mżawki. W niektórych regionach, szczególnie na północnym-wschodzie, mogą być marznące, powodujące gołoledź. Rano w południowo-wschodniej części kraju mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do plus 3 stopni na wschodzie i 4 na Zamojszczyźnie. Wiatr będzie słaby, z kierunku północno-wschodniego - powiedziała Grażyna Dąbrowska.