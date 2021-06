Nad Polską w ostatnim tygodniu przechodził front burzowy. W wielu miejscach przynosił on prawdziwie nawałnice: burzom towarzyszyły nie tylko wyładowania atmosferyczne, wiatr, czy intensywne opady deszczu, ale także – bardzo niebezpieczne - gradobicia. Słuchacze RMF FM wysyłali zdjęcia gradu imponujących wielkości, niektóre były wielkości kurzych jaj, piłeczek do ping-ponga lub nawet piłek tenisowych. Jak się okazuje w czwartek spadł rekordowy do tej pory kawałek lodu, który ma (z uwzględnieniem błędu pomiarowego) 13,5 cm średnicy. To aż o 1,5 cm więcej od poprzedniego rekordu.

