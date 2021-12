IMGW ostrzega przed marznącymi opadami w czternastu województwach. Bez alertów pozostają jedynie województwa podlaskie i lubelskie, a także wschodnie krańce województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. We wszystkich województwach z wyjątkiem lubelskiego, podlaskiego oraz wschodnich krańców województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego Instytut prognozuje wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

W przeważającej części kraju alerty będą obowiązywały do środy do godzin popołudniowych lub wieczornych. W województwie warmińsko-mazurskim potrwają do północy w czwartek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.