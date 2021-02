W drugiej połowie tygodnia do Polski nadejdzie ocieplenie - wynika z najnowszych prognoz synoptyków. W czasie weekendu termometry na zachodzie Polski pokażą nawet 13 stopni Celsjusza. Nasz reporter Michał Dobrołowicz porównał zdjęcie zrobione dokładnie rok temu, w połowie lutego, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, z krajobrazem, jaki można zobaczyć tam dzisiaj.

Zdjęcie z połowy lutego tego roku / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Przed rokiem w okolicy pomnika Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie nie było śniegu, można było zobaczyć zieloną trawę i błękitne niebo.

Dzisiaj krajobraz w tym miejscu wygląda inaczej: na ziemi jest warstwa śniegu, a przelotne opady trwają w stolicy od rana.

Zdjęcie z połowy lutego ubiegłego roku / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Inny jest też strój spacerujących mieszkańców Warszawy: przed rokiem nikt nie miał zimowych czapek i szalików. Można było spotkać osoby bez zimowych puchowych kurtek.

Dzisiaj spacerujących w parku jest dużo mniej, a nieliczne osoby, które można spotkać na miejscu, mają nie tylko czapki i szaliki, ale też rękawiczki.

Dzisiaj jest mróz, ciężko nawet jest poruszać się, mamy ręce zdrętwiałe, przydałoby się trochę ciepła, żeby wytrzymać na spacerze godzinę, a nie 15 minut - przyznają spacerujący w rozmowie z naszym reporterem.

Nadchodzi ocieplenie

Według prognoz długoterminowych, od 20 lutego ciepłe powietrze będzie już w całej Polsce i wszędzie możemy spodziewać się odwilży.

Jak prognozuje w rozmowie z RMF FM dyżurny synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski, ochłodzenie może przyjść do nas na przełomie lutego i marca.

2020 był rekordowo ciepły

W ubiegłym roku dwie fale ciepła - w styczniu i lutym - przyczyniły się do tego, że rok 2020 został zaliczony przez ekspertów do "ekstremalnie ciepłych".



Średnia temperatura powietrza w 2020 roku w Polsce wyniosła 9,9 st. C. To więcej o 1,6 st. C od średniej z lat 1981-2010. Tak wynika z opracowania IMGW-PIB "Klimat Polski 2020".



Najcieplejszym regionem Polski w roku 2020 była zachodnia część pasa nizin, gdzie średnia roczna temperatura wynosiła 10,6 st. C.

Następnym niezwykle ciepłym regionem była zachodnia część pasa pojezierzy. Tam wartość średniej rocznej temperatury powietrza osiągnęła 10,4 st. C.

Najcieplejszym miesiącem ubiegłego roku był sierpień. Średnia wartość temperatury w tym miesiącu wynosiła 19,8 st. C i była wyższa o 2 st. C od średniej wieloletniej wartości temperatury dla tego miesiąca.

Z kolei najchłodniejszym miesiącem 2020 był grudzień. Średnia miesięczna wartość temperatury osiągnęła wówczas 1,9 st. C i była o 2,2 st. C wyższa od normy klimatologicznej.

Uwaga na gołoledź i roztopy

Dzisiaj IMGW wydało ostrzeżenia dotyczące marznących opadów powodujących gołoledź.



W ciągu najbliższych dni czeka nas napływ ciepłego powietrza z zachodu, co spowoduje wzrost temperatury. Tym samym pokrywa śnieżna zacznie topnieć.

IMGW zaznacza, że woda pochodząca z roztopów i opady deszczu ze śniegiem będą zamarzać w nocy, co może powodować trudne warunki na drogach i chodnikach.