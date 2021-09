Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową do stycznia. "Według naszych obliczeń, tegoroczna zima nie powinna zaskoczyć nas chłodem" - powiedział dr Adam Jaczewski z IMGW. Jak dodał, prognoza jest oparta na wynikach temperatur i opadów z ostatnich trzydziestu lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

Oczywiście, w tej chwili nie możemy powiedzieć, jaka będzie pogoda np. 12 grudnia, jednak na podstawie średniej temperatury dnia i opadów z ostatnich 30 lat można prognozować, czy w grudniu średnia temperatura dnia obejmująca pomiary zarówno najniższych, jak i najwyższych wartości w ciągu doby, będzie podobna, czy też wyższa albo niższa od średniej wieloletniej. To samo dotyczy średnich opadów - mówi.

Biorąc pod uwagę sprawdzalność prognoz na poziomie 60-70 proc. w przypadku temperatury i powyżej 40 proc. w przypadku opadów, pozwala to na określenie trendów w pogodzie, choć natura potrafi wymknąć się obliczeniom statystycznym, a im dalszy horyzont czasowy prognozy, tym szansa na jej sprawdzalność jest mniejsza - zastrzega Jaczewski.

Listopad

Według obliczeń IMGW, listopad pod względem średniej temperatury nie będzie odbiegał od średniej wieloletniej. W Polsce najchłodniejszymi miejscami, gdzie prowadzono pomiary, są Zakopane i Suwałki, gdzie średnia temperatura wynosi od półtora do około trzech stopni Celsjusza. W Warszawie jest to 3,5-5 stopni. Miejscem z najwyższą średnią jest Opole, gdzie termometry w ciągu ostatnich 30 lat wskazywały od 4,3 do 6,4 stopnia.

W listopadzie w całym kraju możemy spodziewać się nieco więcej opadów, przy czym najwięcej wody może spaść w Koszalinie (średnia wieloletnia od 46 do 71 litrów na metr kwadratowy), Zakopanem (44-74) i Katowicach (37-63 litry na metr kwadratowy)

Grudzień

Grudzień będzie mieścił się w średniej wieloletniej zarówno pod względem opadów, jak i temperatury na obszarze całego kraju.

Spodziewamy się łagodnej zimy z nieznacznie większymi opadami, niż było to w latach ubiegłych. Biorąc pod uwagę prognozowaną średnią temperaturę, będą to raczej opady śniegu z deszczem lub deszczu niż śniegu. Oczywiście nie można wykluczyć jedno, czy kilkudniowych opadów białego puchu i bardzo niej temperatury, jednak nasza prognoza dotyczy średniej całego miesiąca - powiedział Jaczewski.

Statystycznie, grudzień jest najchłodniejszym miesiącem w Zakopanem (od -3 do -1 stopnia) i wschodniej Polsce, gdzie średnia temperatura wynosi od około minus dwóch do zera stopni. Najcieplej powinno być na Pomorzu, gdzie średnia temperatura w grudniu waha się od półtora to trzech stopni na plusie.

Największe szanse na opady ma Koszalin (średnia to 45-73 mm), Szczecin i Zakopane. Najmniej opadów może spaść w Opolu (średnia od 20 do 34 mm).

Styczeń

Według prognozy IMGW, wyższymi wartościami zarówno pod względem temperatury, jak i opadów powita nas styczeń. Cieplej ma być zarówno w najchłodniejszych statystycznie Suwałkach (średnia od -4,5 do -1,7), Zakopanem (od -4,4 do -2,4), Białymstoku (od -4,1 do -1,4) i Olsztynie (od -3 do -0,6), jak i najcieplejszych miastach Pomorza (średnia wieloletnia od 0,7 do 1,5 w Koszalinie i prawie 2 stopni w Szczecinie) oraz Wrocławiu, gdzie średnia temperatura w styczniu ostatnich trzech dekad wyniosła między minus 0,4 a 1,2 stopnia Celsjusza.

Największych opadów można spodziewać się w Zakopanem i Koszalinie, gdzie maksymalne wartości wynoszą około 58 mm. Opady powyżej normy meteorolodzy zapowiadają także w Gdańsku, który statystycznie ma najniższe opady w kraju (od 18 do około 28 mm).

Prowadzone od wielu lat obserwacje wskazują, że mamy do czynienia z postępującym ociepleniem klimatu. Wygląda na to, że długie, mroźne zimy z towarzyszącymi im obfitymi opadami śniegu mogą przejść do historii, a ich miejsce zastępować będą łagodne okresy ochłodzenia z deszczem lub deszczem ze śniegiem - podsumowuje specjalista IMGW.