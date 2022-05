W piątek nad Polskę nadal napływać będzie od północy chłodne powietrze polarno-morskie, a pod koniec dnia arktyczne – przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części kraju.

W piątek do Polski wciąż będzie napływać chłodne powietrze polarno-morskie, a pod koniec dnia - chłodne powietrze arktyczne. Wszystko za sprawą rozległego układu niżowego znad Skandynawii - tłumaczy Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych.



W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze możliwe są niemal w całym kraju. Najmocniej zagrzmi na północy Polski i jej krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 13-16 stopni Celsjusza na północy, około 17 stopni w centrum i do 23 stopni na Podkarpaciu. Będzie wietrznie. Na Pomorzu i na Wybrzeżu wiatr może osiągać w porywach do 80 km/h. W centrum i na południu Polski spodziewane są porywy do 60-70 km/h - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części kraju. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dotyczy 9 województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

północnych rejonów województwa mazowieckiego i łódzkiego.



IMGW prognozuje wystąpienie tam silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu. Miejscami pojawią się burze.



Dla 5 powiatów województwa pomorskiego (lęborski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski) oraz dla 13 powiatów województwa zachodniopomorskiego (białogardzki, goleniowski, gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, policki, sławieński, Szczecin, świdwiński i Świnoujście), IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze o prędkość do 50 km/h w porywach do 95 km/h.

W nocy nad morzem lokalne burze

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami.

Przelotne opady deszczu możliwe są przede wszystkim w północnej połowie kraju. Nad morzem mogą pojawić się lokalne burze. Wiatr nad morzem będzie porywisty, dochodzący do 80 km/h, poza strefą brzegową do 60 km/h, zachodni. Temperatura minimalna od 5 do 9 stopni.