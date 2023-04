Dziś powinno być cieplej i słoneczniej niż w ostatnich dniach. Jutro termometry pokażą jeszcze wyższą temperaturę. Ładnie zapowiada się również weekend. Jest szansa na 20 stopni Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czwartek zaczął się pochmurnie, ale w ciągu dnia powinno się przejaśniać - szczególnie na północnym wschodzie.

Tam zachmurzenie umiarkowane i nie powinno padać. Natomiast na pozostałym obszarze możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu - mówi Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Będzie cieplej niż w ostatnich dniach. Najcieplejszym obszarem jeszcze pozostanie północny wschód, Podlasie. Tam 16-18 stopni. Ale również na południowym zachodzie i miejscami w centrum kraju zacznie się pojawiać temperatura na poziomie 16 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, tam w rejonie Półwyspu Helskiego i Łeby ok. 10 stopni Celsjusza - przekazała synoptyk IMGW.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jeszcze na Wybrzeżu i miejscami na północy porywisty. Te porywy nie będą przekraczać 55 km/h. Tylko w górach powieje nieco silniej, do 60 km/h.

W nocy możliwe lokalne przymrozki

Najbliższej nocy będzie bezchmurnie niemal w całym kraju. Jedynie na południowym wschodzie może popadać przelotny deszcz.



Na Pomorzu i w kotlinach sudeckich utworzy się mgła ograniczająca widzialność do ok. 300 m - zaznaczyła Dąbrowska.



Najchłodniejsza noc zapowiada się w rejonach podgórskich Karpat, na Suwalszczyźnie i miejscami na Pomorzu, gdzie tego bezchmurnego nieba będzie najwięcej. Tam temperatura minimalna wyniesie 1 stopień Celsjusza. Na Pomorzu i Suwalszczyźnie, jak podkreśliła synoptyk IMGW, mogą też wystąpić przygruntowe przymrozki. Tam temperatura może spaść do minus 2 stopni.



Natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie i zachodzie, gdzie termometry wskażą ok. 6 stopni Celsjusza.



Piątek jeszcze cieplejszy, w weekend nawet 20 stopni Celsjusza

Jutro już w całym kraju nie powinno padać. Ma być sporo słońca i ciepło, z temperaturą do 18 stopni Celsjusza.

W weekend do Polski ma napłynąć ciepłe powietrze z południa i z południowego zachodu i powinno się zrobić jeszcze cieplej. Jest szansa na 20 stopni Celsjusza.

20 kresek na plusie termometry mogą pokazać w sobotę na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem, a także w Wielkopolsce. Z kolei w niedzielę taka temperatura spodziewana jest w centrum i na południu kraju.