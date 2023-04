Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie początkowo zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia. Czekają nas przelotne opady deszczu, które stopniowo będą zanikać. Na północnym wschodzie początkowo możliwe burze z opadami do 15 mm. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0°C, 1°C na Pomorzu, Mazurach i w województwie śląskim do 7°C na Podlasiu i wschodzie Mazowsza, w dolinach górskich około -1°C. W najchłodniejszych miejscach przygruntowe przymrozki do -2°C.

W środę jeszcze chłodniej

Środa również będzie pochmurna. Synoptycy przewidują opady deszczu, a w górach śniegu. Będzie chłodniej. Temperatura maksymalna od 7°C do 11°C, a w obszarach podgórskich od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, na północy kraju w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko Pomorzu początkowo duże i tam wystąpią zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od -1°C na południowym wschodzie do 3°C, 4°C na północy kraju, miejscami przygruntowe przymrozki do -3°C, na obszarach podgórskich od -3°C do 0°C, w dolinach górskich przygruntowe przymrozki od -7°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy do 65 km/h.

Taka aura utrzyma się aż do weekendu. Dopiero w sobotę możemy spodziewać się nieco większych przejaśnień i jedynie okresowych opadów. Wtedy też ma zrobić się nieco cieplej. Temperatura maksymalna powinna oscylować między 9°C do 15°C.