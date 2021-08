Popołudnie i wieczór będą deszczowe. W nocy szczególnie intensywne opady spodziewane są w południowej części woj. śląskiego i małopolskiego - informuje synoptyk Kamil Walczak z IMGW. Najcieplej w dzień będzie na zachodzie Polski, tam jednak temperatura osiągnie maksymalnie 20 st. Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że po południu i wieczorem nadal będzie deszczowo, zwłaszcza w środkowym pasie Polski: od Pomorza i Warmii przez centrum, aż po południe kraju. Możliwe są opady - do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a w obszarach podgórskich na terenie woj. śląskiego - nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy.

Możemy mieć też do czynienia z burzami, które lokalnie będą występować głównie w centralnej i wschodniej Polsce. To nie są dominujące zjawiska, ale mogą występować wyładowania atmosferyczne towarzyszące silnym opadom. Jedynie na wschodzie kraju możliwe samodzielne burze - mówi Kamil Walczak z IMGW.



Najlepsza pogoda dziś będzie na zachodzie i północnym zachodzie kraju, tam na ogół bez deszczu, gdzieniegdzie tylko możliwe lokalne opady. W tych rejonach pojawiają się też niewielkie przejaśnienia. Najcieplej, bo nawet do 20 stopni Celsjusza będzie na zachodzie Polski. Na krańcach wschodnich do 19 st. C. Najchłodniej będzie w środkowym pasie kraju, czyli na obszarze silnych opadów - około 15-17 st. C - zaznaczył synoptyk.



Dodał, że wiatr na ogół jest słaby. Z kolei najsilniej wieje z kierunków północnych i zachodnich na Wybrzeżu, w porywach może dochodzić nawet do 60-65 km na godzinę. Silny wiatr jest też w górach, zwłaszcza na Śnieżce, gdzie będzie wiać nawet do 100 km na godzinę.



Najbardziej intensywne opady na południu Polski

Wieczór i noc - nadal z opadami deszczu, zwłaszcza na południu Polski. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed deszczami wydane zostały dla południowych krańców Śląska i Małopolski. Z godziny na godzinę opady będą się nasilać. W nocy szczególnie intensywne opady spodziewane są w południowej części woj. śląskiego i małopolskiego. Może spaść tam nawet 65 litrów wody na metr kwadratowy - poinformował PAP Kamil Walczak z IMGW.



W woj. łódzkim, świętokrzyskim oraz w północnych rejonach Małopolski i Śląska może spaść do 20-25 litrów wody na metr kwadratowy. Nad resztą kraju opady w nocy będą słabsze. Na zachodzie Polski bez deszczu.



Jak na przełom sierpnia i września temperatura w nocy będzie dość wysoka i wyrównana w całym kraju, na ogół od 10 do 13 st. C. Nieco cieplej na Wybrzeżu - do 15 st. C. Najchłodniej będzie na obszarach podgórskich - około 8 st. C - podał synoptyk.