Burze z gradem, ulewy – nawet 35 litrów na metr kwadratowy – taką pogodę przewiduje na dziś synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Takie gwałtowne opady mogą nieść niebezpieczeństwo.

Dziś czeka nas znów sporo opadów deszczu / Marcin Bielecki / PAP

Dziś znów sporo opadów deszczu. Padać będzie przede wszystkim w części południowej i centralnej. Przejściowo mogą być to silniejsze opady deszczu, a w czasie burz nawet grad - mówi meteorolog.

Najsilniejsze burze mają wystąpić na południowym-wschodzie - od Małopolski przez Podkarpacie po Lubelszczyznę. Opady mogą wynosić nawet do 40 l na mkw. Porywy wiatru podczas burz do 80 km/h.





Jeżeli 25 - 30 mm deszczu spadnie łącznie w czasie kilku godzin, nawet w obszarze zurbanizowanym nie powinno stanowić zagrożenia. Natomiast, jeżeli będą to opady intensywne i zarazem krótkotrwałe, a w czasie burz mamy z takimi opadami do czynienia, to wówczas w miastach może być to niebezpieczne zjawisko. W górach może doprowadzić do wezbrania potoków - wyjaśnia Tomczuk.

Temperatura od 18 stopni na Śląsku do 24 na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie.

Alert RCB

Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swoim profilu na Twitterze opublikowało alert, w którym ostrzega mieszkańców województwa śląskiego i części woj. małopolskiego przed intensywnymi opadami deszczu. RCB w swoim alercie zaznacza, że podczas opadów możliwe są nagłe wezbrania rzek i potoków. Apeluje również do mieszkańców województw objętych alertem o przygotowanie się na możliwe podtopienia oraz o śledzenie komunikatów pogodowych.

Gdzie jest burza?

Gdzie aktualnie występują burze? Można to sprawdzić na poniższych radarach.