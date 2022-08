Tylko dla województwa lubelskiego nie wydano żadnego ostrzeżenia przed upałem. We wszystkich innych - dla większości lub części powiatów - obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spodziewane są temperatury nawet do 34 stopni.

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 34 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 stopni - brzmi treść ostrzeżenia przed upałem drugiego stopnia dla jednego z powiatów w zachodniej Polsce.



Ostrzeżenia podobnej treści obowiązują w całej Polsce za wyjątkiem województwa lubelskiego, wschodniej części podkarpackiego oraz północnej części pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W województwie dolnośląskim dla Kotliny Kłodzkiej obowiązuje jedynie ostrzeżenie pierwszego stopnia. Oznacza to temperaturę maksymalną w dzień od 28 do 31 stopni i temperaturę minimalną w nocy od 15 do 17 stopni.



Ostrzeżenia w większości powiatów będą obowiązywać do piątkowego wieczoru.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla części województw

Jednocześnie wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one na granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazowieckiego oraz dla województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, części lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego w środę do godzin wieczornych.



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - przestrzega IMGW.