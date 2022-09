W Rzeszowie – najbezpieczniejszym miejscu na świecie, jak mówili o stolicy Podkarpacia organizatorzy Kongresu - spotkali się specjaliści branży public relations z całego kraju. Podczas konferencji, która miała miejsce 15 i 16 września, poruszone zostały takie zagadnienia jak dezinformacja i cyberbezpieczeństwo. Eksperci dyskutowali także o narzędziach wspomagających reagowanie w sytuacji kryzysu wizerunkowego oraz o cyberatakach, które dla firm stanowią poważne zagrożenie w dobie cyfryzacji.

XXII Kongres Public Relations w Rzeszowie o cyberbezpieczeństwie i dezinformacji / Materiały prasowe

Dezinformacja

W trakcie dwóch dni pełnych edukacji i inspiracji, specjaliści od komunikacji wygłosili kilkanaście prelekcji, dzięki którym uczestnicy kongresu stali się bogatsi o wiedzę w zakresie radzenia sobie z dezinformacją, a szczególnie o sposobach walki z tym problemem, który zdominował media, zwłaszcza od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Debatę na temat dezinformacji poprowadził Tomasz Kułakowski, rzecznik prasowy Krynica Vitamin, były wieloletni korespondent Polsatu w Moskwie: Dezinformacja chowa się za maską. Dezinformacja nie zna granic, bo ktokolwiek może dezinformować skądkolwiek - powiedział rozpoczynając debatę. W rozmowie z RMF FM Kułakowski potwierdza: Rosja w dziedzinie dezinformacji jest najlepsza. To nie przez przypadek słowo "dezinformacja" zostało wymyślone przez Bolszewików w latach 20-tych ubiegłego wieku". Niezwykle skuteczną metodą walki z dezinformacją jest "uprzedzanie ataku - mówi Adam Łaszyn, jeden z najlepszych ekspertów PR w Polsce. Świetnie tę metodę wykorzystał wywiad amerykański uprzedzając o kolejnych ruchach Rosjan przed atakiem na Ukrainę.

Bardzo łatwo jest wyprodukować dezinformację - mówi radiu RMF FM Damian Ziąber, rzecznik prasowy UBG, członek PSPR, po czym pokazał krótki 6-minutowy film, prezentujący w przyśpieszonym tempie przykład produkcji i dystrybucji "fake newsa". Wystarczyło kilka godzin, kilka znanych narzędzi marketingu internetowego oraz niewielkiej ilości pieniędzy, aby stworzyć osobny profil "znanego naukowca", zrobić mu stronę internetową, umieścić w kilku miejscach kilka jego publikacji, po czym wyprodukować fałszywą informację, a co gorsza, wysłać ją na kilkadziesiąt milionów adresów mailowych. To właśnie w taki sposób w ostatnich latach wpływa się na opinie publiczną, na wybory i manipuluje się społeczeństwami. Jak rozpoznać "fałszywy byt" w sieci? Nie ma na to dobrej odpowiedzi - przyznaje Ziąber. Z rozwagą korzystać z mediów społecznościowych, podchodzić z ostrożnością do publikowanych informacji i sprawdzać informacje (fact checking) - dodaje. O fake newsach opowiedział również gość specjalny Kongresu - podpułkownik Brett Lea - oficer ds. public affairs w 82. Dywizji Powietrznodesantowej armii amerykańskiej. Wykładowca historii wojskowości w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point wyjaśnił, jak wygląda sposób komunikacji z mediami i społecznością lokalną w trakcie trwania wojny.

Cyberbezpieczeństwo

Drugi dzień Kongresu zdominował temat cyberbezpieczeństwa. Dyskusja o zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem w sieci została podjęta m.in. w debacie pt. "Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla procesów komunikacyjnych XXI wieku".

Trzeba zachowywać "osobistą higienę cyfrową" - przekonuje Piotr Potejko, ekspert ds. bezpieczeństwa. Pilnowanie bezpieczeństwa swoich haseł, unikanie niebezpiecznych sieci Wi-Fi, czy wreszcie dbanie o "czyszczenie cyfrowe" urządzeń cyfrowych przed ich pozbyciem się, to już nie potrzeba, to konieczność. Potejko wraz ze współpracownikami zakupili na wolnym rynku 100 używanych telefonów komórkowych. Tylko na jednym z nich były prawidłowo wyczyszczone dane. Podobnie może się stać z wypożyczanymi autami, które po połączeniu ze smartfonem kopiują dane i zachowują w swoich pamięciach. Pozbywając się takiego auta, czy oddając go, dzielimy się także danymi, których bezpieczeństwo powinno być szczególnie chronione. Szczególnie dotyczy to pracowników firm, bo strata danych to strata pieniędzy. Nawet "ślady cyfrowe" pozostawione w wypożyczonym aucie w nawigacji, mogą być wykorzystane i kosztować nas słono.

Najbliższa przyszłość

Najbliższe miesiące to okres wzmożonej komunikacji w związku z rozpoczętą kampania wyborczą, czyli zbliżającymi się w przyszłym roku wyborami oraz z rozwojem sytuacji wojennej na Ukrainie. Będziemy obserwować walki komunikacyjne w tych dwóch obszarach. Nie łudźmy się - będziemy mieli też intensyfikację fałszywej komunikacji pochodzącej z rosyjskich służb - dodaje na koniec Adam Łaszyn.

W trakcie Kongresu PR odbyła się także Gala Konkursu PR Wings zorganizowanego przez Stowarzyszenia Agencji PR, w której nagrodzono najlepsze projekty Public Relations w ostatnim roku.

