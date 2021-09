Policja opublikowała wizerunek mężczyzny podejrzewanego o kradzież, który w niedzielę uciekł przed wrocławskimi funkcjonariuszami. Podczas próby zatrzymania kierowcy policjanci oddali strzał w kierunku opon jego pojazdu.

Poszukiwany mężczyzna / Policja Wrocławska /

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 14:00 na parkingu przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Policję zawiadomił jeden z mieszkańców, który rozpoznał kilku sprawców kradzieży jego mienia.

Policjanci na miejscu zatrzymali dwóch podejrzewanych o kradzież. Trzeci wsiadł do samochodu i uciekł. To on jest poszukiwany.

Wcześniej, jak informuje policja, nie reagował na polecenia mundurowych. Kiedy gwałtownie ruszył, jeden z funkcjonariuszy strzelił w oponę auta.

Zatrzymani mężczyźni trafili z kolei do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć wiedzę na temat aktualnego miejsca pobytu mężczyzny ze zdjęcia. Należy zadzwonić pod całodobowy numer tel. 478 711 600.