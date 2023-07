The Weeknd, diamentowy i wielokrotnie nagradzany artysta, właśnie pobił rekord najwyższej frekwencji podczas dwóch koncertów z udziałem 160 000 osób na London Stadium. Stało się to dzięki wyprzedanym koncertom, które odbyły się 7 i 8 lipca w ramach trasy "After Hours Til Dawn Tour".

Występ artysty podczas koncertu w Amsterdamie / Ramon van Flymen/ANP / PAP/EPA Trasa osiągnęła właśnie rekord największej frekwencji w jedną noc dla jakiejkolwiek imprezy stadionowej, dzięki udziałowi 80 000 fanów. Kaytranada i Mike Dean dołączyli na oba koncerty. "Niesamowite jest patrzeć na to, jak The Weeknd osiąga ten kamień milowy w połowie swojej ogromnej wyprzedanej trasy europejskiej" - powiedział Omar Al-joulani, prezes ds. tras koncertowych w Live Nation w wywiadzie dla Variety. "Ten historyczny moment w Londynie pokazuje rzeszę fanów, którą artysta zebrał na przestrzeni lat" - zaznaczył. "Po ogromnym i niezwykle udanym tournée po Stanach Zjednoczonych, Abel sprzedaje koncerty na niesamowitym poziomie również w Europie" - stwierdził Darryl Eaton, współdyrektor działu North American Touring w CAA dla Variety. "Abel zapewnił zabawę 160 000 fanów przez dwie noce na London Stadium, a w sierpniu 2023 roku czeka go kolejny koncert w Londynie na Wembley. Nie moglibyśmy być bardziej dumni ze współpracy z nim i jego zespołem podczas tej niesamowitej trasy" - podkreślił. The Weeknd 9 sierpnia wystąpi w Polsce na PGE Narodowym. Przed artystą wystąpią Kaytranada i Mike Dean. Zobacz również: Ostatnie pożegnanie Miriam Aleksandrowicz. Była legendą dubbingu

