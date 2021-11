46 osób zginęło w wypadku autokaru do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na autostradzie Struma w południowo-zachodniej Bułgarii. Wśród ofiar jest 12 dzieci. Siedem osób przewieziono do szpitala w Sofii. "To najpoważniejszy i najbardziej tragiczny w skutkach wypadek drogowy w naszym kraju"- powiedział premier Stefan Janew.

REKLAMA