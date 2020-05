Od 8 lat w pierwszą niedzielę września biegacze z polskich firm i korporacji stają na starcie Poland Business Run - biegu, który aktywność fizyczną i integrację pracowników łączy z charytatywnym celem. Również w tym roku organizatorzy nie rezygnują z imprezy i zapraszają na pomaganie przez bieganie w nowej, bezpiecznej odsłonie. Zapisy startują 27 maja.

Bieg odbywał się do tej pory w największych miastach Polski: Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie. Tylko w 2019 roku wystartowało w nim ponad 27 tys. osób (w tym 7 tys. w samym Krakowie). Rok 2020 z konieczności będzie wyjątkowy - pod względem miejsca i formuły. Zapisy dla wszystkich uczestników ruszą 27 maja i potrwają równe 2 tygodnie, do 10 czerwca.

Choć nowa rzeczywistość postawiła nas przed koniecznością zmian, nie składamy broni. Nadal chcemy integrować środowisko biznesowe w słusznym, charytatywnym celu, by nie zostawić naszych podopiecznych bez wsparcia. Dlatego też potwierdzamy zapowiedzianą na 6 września datę biegu. Tego dnia jak zwykle 5-osobowe zespoły pobiegną w Poland Business Run 2020. Tym razem jednak, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, nie zgromadzimy tysięcy biegaczy na linii startu w każdym mieście - tłumaczy Marta Hernik, dyrektor Fundacji Poland Business Run, organizator biegu.



Biegacze pokonają dystans 4 km sami lub w kilku-, kilkunasto- czy kilkudziesięcioosobowej grupie w zależności od zasad dotyczących zgromadzeń, które będą obowiązywać we wrześniu. Nie będzie też wyznaczonej trasy, każdy może wytyczyć wymagany odcinek samodzielnie i w wybranej lokalizacji. Tym samym nie trzeba jak dotychczas biec konkretnie w Krakowie, Poznaniu czy Warszawie, ale w dowolnej miejscowości, w kraju lub poza jego granicami. Firmy mogą więc po raz pierwszy zaprosić do udziału swoje oddziały z całego świata.



W dniu imprezy, kiedy wszyscy zawodnicy danej drużyny wystartują, ich czasy zostaną podliczone w specjalnej aplikacji i pojawią się w klasyfikacji ogólnej. Z Krakowa, gdzie ma swoją siedzibę Fundacja Poland Business Run, prowadzona będzie transmisja live. Ze specjalnego studia połączymy się z biegaczami, przedstawicielami firm, a także naszymi ambasadorami i beneficjentami z różnych miejscowości, komentując wyniki i rekordy - dodaje Marta Hernik.



Główne hasło sztafety, czyli “Pobiegniesz - pomożesz!" pozostaje bez zmian. Impreza tradycyjnie wesprze osoby po amputacjach i z innymi dysfunkcjami narządów ruchu. Fundacja pragnie, by mimo nowej rzeczywistości i zakazu organizacji imprez masowych, pomoc otrzymało jak najwięcej potrzebujących. Dla przypomnienia tylko w 2019 roku dofinansowania do protez kończyn, sprzętu medycznego i rehabilitacji trafiły do 94 osób z niepełnosprawnością ruchową (od początku istnienia projektu do ponad 500). Szczytny cel dodatkowo motywuje uczestników.



Zapisy do Poland Business Run 2020 w nowej formule odbędą się jak zwykle przez stronę organizatora www.polandbusinessrun.pl. Rejestracja rusza 27 maja i potrwa dokładnie 2 tygodnie. Po dodaniu drużyny i opłaceniu udziału, pakiety startowe, a w nich specjalną chustę wielofunkcyjną, mogącą służyć także za maseczkę, numer startowy i pamiątkowy medal, uczestnicy otrzymają za pomocą przesyłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszystkie szczegóły można znaleźć pod adresem: www.polandbusinessrun.pl/pl/2020.

Zobacz również: 27,2 tys. biegaczy i co najmniej 60 beneficjentów - Poland Business Run 2019 w liczbach