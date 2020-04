W Vaxholm pod Sztokholmem w wieku 85 lat zmarł wybitny szwedzki pisarz i dramaturg Per Olov Enquist. Znany w Szwecji jako P O Enquist pisał książki, sztuki teatralne, eseje, kroniki, a także scenariusze filmowe i teatralne.

Per Olov Enquist na zdjęciu archiwalnym / PETER KOLLANYI / PAP/EPA

Per Olov Enquist, autor wielu powieści historycznych zmarł w sobotę wieczorem po długiej chorobie. Od wielu lat zmagał się z chorobą nowotworową, miał wadę serca, przeszedł także udar mózgu.

Urodzony w 1934 roku w Hjoggboele w regionie Vaesterbotten w północnej Szwecji Enquist w młodości był jednym z najlepszych szwedzkich skoczków wzwyż, z rekordem życiowym 1,97 m.

Jego ojciec zmarł, gdy przyszły pisarz miał 6 miesięcy. Wychowywała go samotnie matka, która była nauczycielką. To ona zaszczepiła w nim miłość do książek.

Po studiach na Uniwersytecie w Uppsali literatura stała się jego domeną. Debiutował w 1961 roku powieścią psychologiczną "Kristallögat", ale prawdziwym przełomem było wydanie w 1964 roku powieści historycznej "Piąta zima magnetyzera". Książka ta została przetłumaczona na 26 języków.

W 1968 roku dzięki powieści dokumentalnej "Legioniści" Enquist zyskał międzynarodowe uznanie. Dzieło zostało wyróżnione Nagrodą Literacką Rady Nordyckiej oraz doczekało się ekranizacji. Pisarz dwukrotnie był laureatem szwedzkiej Nagrody Augusta (Augustpriset): w 1999 r. za powieść "Wizyta królewskiego konsyliarza" oraz w 2008 roku za autobiograficzną książkę "Ett annat liv", w której opisał swoje zmagania z alkoholizmem.

W 2004 roku ukazała się "Opowieść o Blanche i Marie", powieść inspirowana życiorysem m.in. Marii Skłodowskiej-Curie.

Per Olov Enquist był także słynnym dramaturgiem. W tej roli zadebiutował w 1975 roku sztuką "Tribadernas natt", której bohaterem jest August Strindberg. Dramat ten został przetłumaczony na ponad 20 języków.

Swoją wszechstronność Enquist potwierdził, będąc także scenarzystą oraz reżyserem. Był m.in. współscenarzystą nagrodzonego Oscarem filmu "Pelle zwycięzca" z 1987 roku.