Już 18 listopada na stronie Szlachetnej Paczki zostaną opublikowane historie rodzin, które w tym roku czekają na pomoc. "Zwykłe „dzień dobry”, które wypowiadamy do wielu osób każdego dnia, może stać się niezwykłe już 18 listopada. Od tego dnia przez 4 tygodnie, wchodząc na stronę www.szlachetnapaczka.pl, każdy z nas będzie mógł wybrać rodzinę i przygotować dla niej pomoc" - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki poprzedza wielotygodniowa praca wolontariuszy i wolontariuszek.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki odwiedzają rodziny, poznają ich historie i potrzeby. Następnie historie tych rodzin trafiają na naszą stronę. To właśnie z tej strony darczyńcy, wybierają rodziny, którym chcą pomóc. Wolontariusze są w kontakcie z darczyńcami. Wspierają ich, pomagają w przygotowaniu paczek spełniających potrzeby rodzin, a w trakcie Weekendu Cudów dostarczają pomoc. Razem zmieniamy świat na dobre - mówi Wiktoria, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

18 listopada zacznij od „Dzień dobry”

18 listopada zacznij dzień od wejścia na stronę Szlachetnej Paczki. Od godziny 8:00 widoczne będą opublikowane historie rodzin, które w tym roku czekają na pomoc.

Zwykłe "Dzień dobry" co roku - dzięki Szlachetnej Paczce - jest dla tysięcy rodzin niezwykłe, bo daje nadzieję. Potrzebujący wiedzą, że ktoś ich dostrzegł, że wreszcie i one będą miały dobry dzień, dobre święta, szansę zmiany życia - na dobre.

Od 18 listopada, przez cztery tygodnie, każdy z nas może wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wybrać rodzinę, której historia poruszy jego serce i dla której zdecyduje się przygotować pomoc.

18 listopada wejdź na www.szlachetnapaczka.pl, poznaj historie potrzebujących rodzin i zrób "dzień dobry" jednej z nich!

Rodziny Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka dociera tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Czekają na nią samodzielni rodzice; rodziny, które dotknęła niepełnosprawność lub nieszczęśliwy wypadek; osoby samotne i starsze. Wielokrotnie żyjące tuż za rogiem, w klatce obok, na sąsiedniej ulicy.

Jedną z takich Rodzin jest pan Jakub, który pracował za granicą w branży budowlanej. Zachorował i wrócił do Polski. Leczenie szybko wyczerpało zgromadzone oszczędności i wtedy zaczęły się problemy.

Mężczyzna otrzymuje zasiłek w wysokości 730 zł. Po opłaceniu rachunków, pozostaje mu 40 złotych na miesiąc. Często brakuje mu na leki i wtedy zdarzają się omdlenia. Przez brak środków nie wykupuje też środków przeciwbólowych ani uspokajających - wtedy cierpi jeszcze bardziej. Na jedzenie prawie go nie stać, często jest głodny.

Jak zrobić Paczkę?

Paczki nie musisz robić sam. Najlepiej zebrać grupę współpracowników, znajomych czy członków rodziny - razem dużo łatwiej jest przygotować pomoc, skompletować Paczkę i podzielić się z tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia. W Szlachetnej Paczce darczyńcy łączą się w wieloosobowe grupy i pomagają wybranej rodzinie. W tej mądrej pomocy wspierają ich wolontariusze.

Weekend Cudów

16 i 17 grudnia, w tzw. Weekend Cudów, pomoc trafi do rodzin. To wyjątkowy weekend w roku, kiedy potrzebujący otrzymują pomoc, czują się zauważeni i zyskują nadzieję na zmianę swojego życia. To weekend, w którym usłyszane "dzień dobry" ma wyjątkową moc.

18 listopada o godzinie 17:00 na kanałach social media Szlachetnej Paczki internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji programu:

W trakcie live’a przeprowadzone zostaną rozmowy z wolontariuszami, pracownikami, darczyńcami oraz Ambasadorami Paczki. Poznamy też poruszające historie rodzin, które czekają na wsparcie w tym roku. Prowadzącą całe wydarzenie będzie Ewa Drzyzga.