Spłoszony koń biegał po ulicach Malborka. Zwierzę uciekło ekipie filmowej, która realizuje zdjęcia na zamku. Koń uszkodził trzy zaparkowane samochody.

Do zdarzenia doszło wczoraj - policjanci dostali zgłoszenie od mieszkańców o spłoszonym koniu, który biega po ulicach miasta. Zwierzę wybiegło od strony malborskiego zamku ulicą Józefa Piłsudskiego, przecięło rondo i wbiegło na Plac Kazimierza Jagiellończyka w centrum miasta.

Funkcjonariusze ustalili, że zwierzę spłoszyło się i uciekło ekipie filmowej, która kręciła film na zamku. Koń został złapany. W wyniku zaistniałego zdarzenia uszkodzone zostały trzy samochody osobowe - przekazała podkom. Katarzyna Marczyk. W autach zniszczone zostały przednie szyby, lusterka i karoseria.



Rzecznik Muzeum Zamkowego w Malborku Katarzyna Grynienko przekazała, że na zamku realizowane są zdjęcia do serialu "Korona Królów. Jagiellonowie".



Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające pod kątem niewłaściwego trzymania zwierzęcia. Za to wykroczenie właścicielowi grozi kara ograniczenia wolności, grzywny do tysiąca złotych albo nagany.