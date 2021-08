Już 5 września 28,5 tys. biegaczy Poland Business Run pomoże ponad 100 potrzebującym z niepełnosprawnościami ruchu. Choć bieg ma formę wirtualną, to wózki, protezy i godziny specjalistycznej rehabilitacji są jak najbardziej realne. Dzięki nim podopieczni Fundacji odzyskują mobilność, samodzielność i radość życia.

Poland Business Run - już w niedzielę 5 września / Poland Business Run /

W niedzielę, 5 września, odbędzie się po raz 10. charytatywna sztafeta Poland Business Run. Jubileuszowa edycja biegu będzie jednocześnie drugą w formule wirtualnej. Oznacza to, że pięcioosobowe drużyny, złożone głównie z przedstawicieli firm i korporacji, nie pojawią się na wspólnej linii startu. Zamiast tego, każdy biegacz samodzielnie wyznaczy czterokilometrową trasę, w dowolnym miejscu w Polsce czy innym kraju, i pokona ją w dniu zawodów o dowolnej porze między północą a godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego CEST.

Udokumentowany wynik należy przesłać za pomocą aplikacji lub strony internetowej Poland Business Run. Kiedy cała drużyna zgłosi swoje wyniki, trafi do klasyfikacji generalnej. Szkoda, że nie możemy tych dziesiątych urodzin biegu świętować razem, hucznie, tak jakbyśmy chcieli, ale bezpieczeństwo uczestników jest dla nas najważniejsze - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run i jedna z inicjatorów biegu, który swój początek miał w Krakowie w 2012 roku. Ogromnym prezentem jest dla nas rekordowa liczba zapisanych zawodników, którego absolutnie nie spodziewaliśmy się w tak niepewnych czasach. Dzięki temu spełnia się nasze urodzinowe życzenie, żeby pomóc w tym roku aż 100 beneficjentom - dodaje Pleti.

Choć nie będzie startów w największych miastach Polski, Fundacja zaprasza do wspólnego kibicowania. Przy Hali 100-lecia KS Cracovia w Krakowie (ul. Focha 40) organizuje spotkanie w formie pikniku ze strefą kibica, strefą foto i przestrzenią na chillout. W tym samym miejscu cały dzień działać będzie plenerowe studio biegu, z którego streaming będzie dostępny na facebookowym profilu Poland Business Run. A tam? Spotkania z beneficjentami tegorocznymi i z lat ubiegłych, rozgrzewka biegowa z Adrianną Palką, rozmowy z ambasadorami, między innymi aktorem Mateuszem Janickim, wspomnienia z 10 lat sztafety oraz relacja na żywo z aktualnego biegu i na koniec dnia najważniejsze: ogłoszenie wstępnych wyników. Streaming poprowadzi Maciej Kurzajewski. Sponsorami strategicznymi sztafety są UBS, Standard Chartered i Enea.

Komu pomogą biegacze?

Wśród beneficjentów z całej Polski są bardzo różne osoby - takie, które urodziły się z niepełnosprawnościami i te, które amputacje przeszły z powodu choroby lub wypadku. Dzieci, rodzice i seniorzy, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy fizyczni, sportowcy-amatorzy i paraolimpijczycy. Ludzie kochający życie, ale potrzebujący wsparcia.

Jedną z nich jest Karolina z Zielonej Góry, która od urodzenia choruje na wrodzoną sztywność stawów. Nie przeszkadza jej to w byciu aktywną i spełnianiu swoich marzeń. Aktualnie szkoli się, żeby pracować jako makijażystka. Biegacze dofinansują Karolinie zakup nowego wózka, niezbędnego, by była samodzielna i mogła swobodnie się przemieszczać, a dzięki temu wrócić do utraconej z powodu pandemii pracy. Będzie mogła również nadążyć za swoim psem, którego adoptowała ze schroniska.

Życie mamy tylko jedno i trzeba je wykorzystać w 120 procentach! - mówi Karolina. Marzę o tym, by pomagać osobom z niepełnosprawnościami i by być dla nich przykładem, że pomimo jakichkolwiek przeciwności losu możemy żyć, funkcjonować, kochać oraz spełniać swoje marzenia - dodaje.

W tym roku ponad 100 beneficjentów dołączy do grona 599 osób, którym bieg pomógł na przestrzeni lat. Kilkoro z nich będzie okazja poznać w dzień biegu podczas streamingu lub na żywo, na biegowym pikniku. O tym, jak wiele takie dofinansowanie może zmienić w życiu, z perspektywy kilku lat opowiedzą też beneficjenci poprzednich edycji, między innymi Ania z Krakowa, którą dofinansowana w 2015 roku proteza sportowa ręki uwolniła od strachu. Wcześniej też jeździłam na rowerze, ale zawsze towarzyszył temu niepokój, ostrożność, żeby za bardzo nie obciążyć protezy, żeby nie złamać jej palców - opowiada Ania. Teraz mogę się wygodnie oprzeć, równomiernie rozłożyć ciężar ciała. Dzięki temu obręcz barkowa zupełnie inaczej pracuje - wyjaśnia. Jak sama mówi, to była "nowa jakość życia" i odzyskanie pełnej radości z uprawiania sportów, szczególnie jazdy na snowboardzie i rowerze górskim.

Można jeszcze Pomagać Bardziej

Jeśli chciałbyś pomóc takim osobom jak Karolina lub Ania, to nic straconego! Choć zapisy na bieg są już zamknięte, wciąż jeszcze można wesprzeć szczytny cel przez akcję "Pomagam Bardziej". Wystarczy otworzyć listę uczestników na stronie biegu (https://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/poland-business-run/teams) i za pośrednictwem jednej z drużyn przelać dowolną kwotę, która trafi do kolejnych potrzebujących.

Więcej informacji na www.polandbusinessrun.pl.