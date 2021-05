"Świadectwo" - to tytuł sesji edukacyjnej poświęconej postaci franciszkanina, o. Maksymiliana Kolbe, który 80 lat temu został osadzony i zamordowany w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Sesja odbędzie się 28 maja online, na platformie zoom. Całość będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski.

Jan Paweł II w celi bloku nr 11 (Blok Śmierci), w której zginął franciszkanin o. Maksymilian Maria Kolbe / Bogdan Łopieński / PAP

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do zakonu franciszkanów we Lwowie, gdzie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. rozpoczął studia w Rzymie z zakresu filozofii i teologii, uzyskując doktoraty z tych nauk, a także przyjął święcenia kapłańskie. Do Polski powrócił w 1919 r. W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor w Niepokalanowie i wydawnictwo. Był też misjonarzem w Japonii.

Został aresztowany w Niepokalanowie 17 lutego 1941 r., gdzie pełnił funkcję przełożonego, gwardiana. Po kilkumiesięcznym śledztwie w warszawskim więzieniu Pawiak 29 maja 1941 r. przywieziony został do Auschwitz. Gdy w końcu lipca tego roku w odwecie za ucieczkę więźnia kierownik obozu rozkazał skazanie 10 więźniów z tego samego bloku na śmierć głodową, jeden ze skazanych, Franciszek Gajowniczek, prosił o darowanie życia ze względu na żonę i dzieci. Słysząc te słowa, ojciec Kolbe wystąpił z szeregu i zwrócił się do esesmanów z propozycją zamiany za rozpaczającego więźnia. Przeprowadzający wybiórkę Karl Fritzsch zgodził się i ojciec Kolbe dołączył do pozostałych więźniów, których odprowadzono do podziemi bloku 11.

Po dwóch tygodniach zarządzono opróżnienie celi. Większość więźniów już nie żyła, niektórzy jeszcze dawali oznaki życia, wśród nich ojciec Kolbe. Esesmani postanowili więc zabić żyjących więźniów zastrzykami fenolu.

Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., jego kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II 10 października 1982 r. W 1999 r. został ogłoszony przez papieża patronem honorowych dawców krwi. Patronuje on także diecezji bielsko-żywieckiej.

Program sesji:

16.00 - Inauguracja sesji (Andrzej Kacorzyk, dyrektor MCEAH, o. Krzysztof Janas, gwardian klasztoru Franciszkanów w Harmężach)

16.05 - Przedmioty związane z życiem religijnym więźniów KL Auschwitz (Agnieszka Sieradzka, Zbiory Miejsca Pamięci)

16.35 - Różaniec o. Kolbe (ks. Mariusz Kiszczak, proboszcz parafii Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu)

16.45-17.00 - przerwa

17.00 - Śladami o. Maksymiliana Kolbe w KL Auschwitz (Teresa Wontor-Cichy, Centrum Badań Miejsca Pamięci)

17:30 - Rodzinna pamięć o o. Kolbe (rozmowa o. Jana Marii Szewka z Joanną Woźniak, krewną o. Maksymiliana)

17.50 - Cela nr 18 w podziemiach Bloku Śmierci (dr Maria Martyniak, MCEAH)

18.00 - zakończenie.

Udział w sesji jest bezpłatny.

