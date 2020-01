Skamieliny, które zdaniem naukowców, należą do ostatnich dinozaurów na Ziemi zostały zaprezentowane na wystawie "Koniec świata dinozaurów" w Muzeum Przyrodniczym w Buenos Aires. Fragmenty szkieletów zostały odkryte przez badaczy w pobliżu miasta El Calafate na południu Argentyny. Należą one do przedstawicieli gatunków Nullotitan glacialis i Isasicursor santacrucensis, które żyły 65-70 milionów lat temu, czyli tuż przed okresem masowego wymierania kredowego.

REKLAMA