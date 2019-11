Każdego dnia do samego spłukiwania toalet ludzkość zużywa ponad 140 miliardów litrów wody. Zdaniem naukowców z Pennsylvania State University można tę ilość zmniejszyć nawet o połowę. Na łamach czasopisma "Nature Sustainability" opisują nową powłokę, która sprawia, że do toalet nic, ale to zupełnie nic nie przylega. Dzięki temu można je spłukiwać mniejszą ilością wody niż 6 litrów, które przewidują obecne normy. Ich wynalazek ma być na tyle prosty do aplikacji i trwały, że powinien pomóc w utrzymaniu higieny także w rejonach świata, gdzie wciąż dominują toalety, których się nie spłukuje.

