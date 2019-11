Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem badaczy z University of Manchester opracował technologię, która może pomóc eliminować ze spalin samochodowych szkodliwy dwutlenek azotu. Nie koniec na tym, wychwycony gaz będzie można z pomocą wyłącznie wody i powietrza przerabiać na potrzebny w przemyśle nawozów sztucznych kwas azotowy. Przyznajmy, to brzmi trochę na zbyt piękne, by było prawdziwe. Jednak autorzy publikacji na łamach czasopisma "Nature Chemistry" zapewniają, że to nie są bajki.

