Mutacja genu, poważnie zwiększająca ryzyko demencji związanej z chorobą Alzheimera może nawet dwukrotnie zwiększać prawdopodobieństwo poważnych powikłań choroby COVID-19 - piszą na łamach czasopisma "Journal of Gerontology: Medical Sciences" naukowcy University of Exeter Medical School i University of Connecticut School of Medicine. Co ważne, takie zwiększone ryzyko istnieje także u osób,u których same objawy demencji się nie rozwinęły. Ten sam zespół badaczy na podstawie danych z Wielkiej Brytanii wykrył wcześniej, że sama demencja zwiększa ryzyko powikłań COVID-19 nawet trzykrotnie, ale przyczyna tamtego efektu była inna.

REKLAMA