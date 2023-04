"Mamy złoto!" - ogłosili studenci fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego. Polacy okazali się najlepsi w Międzynarodowym Turnieju Fizyków, który miał miejsce w Paryżu, choć pierwszym miejscem musieli podzielić się z drużyną z Lyonu.

/ facebook.com/fizykaUW /

W zawodach, rozgrywających się w dniach 23-29 kwietnia w podparyskiej miejscowości Palaiseau, wzięło udział 18 drużyn z całego świata, a był to 15. Międzynarodowy Turniej Fizyków. Polska ekipa z Uniwersytetu Warszawskiego zdobyła złoty medal, dzieląc pierwsze miejsce z reprezentantami uczelni w Lyonie. Przygotowania do zawodów trwały kilka miesięcy.

Wydział Fizyki UW reprezentowali: Debora Choińska, Kamil Dutkiewicz, Tomasz Mazur, Stanisław Rakowski, Jakub Trzaska i Michał Zdziennicki, wspierani przez Jakuba Grabarczyka, Jakuba Hevlera, Jakuba Kośmickiego, Piotra Łukawskiego i Michała Puzę.

Drużyna składała się ze studentów studiów pierwszego stopnia Wydziału Fizyki UW na kierunkach astronomia i fizyka. Studenci rywalizowali próbując znaleźć najlepsze rozwiązania i dyskutując o problemach fizycznych z koleżankami i kolegami z innych uczelni.

Poza reprezentacją UW, w tegorocznej edycji turnieju udział wzięły drużyny z: Francji, Ukrainy, Brazylii, Francji, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Kanady, USA, Chorwacji, Szwecji, Grecji i Rumunii oraz jedna drużyna pod neutralną flagą.

"Co stanie się ze szminką, jeśli włożyć ją w silne pole elektryczne? Co można wywnioskować o własnościach kredy, patrząc na przerywany ślad, jaki zostawia ona na tablicy? Jak zmierzyć grubość lodu, analizując dźwięk, jaki wydaje powierzchnia zamarzniętego jeziora, kiedy rzucić w nią kamieniem?" - to tylko niektóre problemy, z jakimi mierzyli się uczestnicy turnieju.

Każda drużyna występowała kolejno w roli prezentera, recenzenta i oponenta, a zespół sędziów oceniał skuteczność oraz poprawność ataku, obrony i recenzji. Nie przypomina to zwykłego egzaminu, gdyż rozwiązania mogą być krytykowane i ulepszane przez innych uczestników - wywiązuje się stąd często prawdziwa naukowa dyskusja! To właśnie stanowi o wyjątkowości turnieju, który kształci umiejętności prowadzenia prawdziwej debaty naukowej przez studentów - podkreślił opiekun drużyny, dr hab. Krzysztof Turzyński.