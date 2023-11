Mimo obaw, że nowe oko zostanie odrzucone przez organizm lub wyschnie z powodu braku odpowiedniego ukrwienia, niecałe cztery miesiące po 21-godzinnej operacji, nowe oko się przyjęło, jest w dobrym stanie i wygląda zdrowo.

Odzyskanie wzroku nie było głównym celem przeszczepu

Choć badania wykazały, że mózg pacjenta reaguje na odbiór światła przez lewą źrenicę, James nie jest w stanie przez nie widzieć, ani nie jest w stanie ruszać powieką. Zaangażowana w operację optyk dr Vaidehi Dedania ma wątpliwości, czy wzrok kiedykolwiek uda się przywrócić w pełni. Oceniła jednak, że jest to możliwe, choć nie było to głównym celem przeszczepu.



Czuję się dobrze. Wciąż nie mam żadnego w nim ruchu. Powieką nie mogę jeszcze mrugać. Ale mam teraz w niej czucie - powiedział pacjent w wywiadzie z agencją AP. Stwierdził, że nie wahał się z decyzją o operacji, bo "zawsze musi być ktoś pierwszy".



Choć przeszczepy rogówki są w medycynie dość częste jako sposób na przywrócenie wzroku w przypadku niektórych schorzeń, nigdy dotąd nie próbowano przeszczepić całego oka. Szef okulistyki na Uniwersytecie Stanforda Jeffrey Goldberg ocenił w rozmowie z AP, że przeszczep jest "niesamowitym potwierdzeniem" eksperymentów prowadzonych dotąd na zwierzętach. Wyraził nadzieję, że będzie to impuls do dalszych badań nastawionych na przeszczepy wraz z przywróceniem wzroku pacjentowi.



Naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego, byśmy byli w stanie to zrobić - powiedział.