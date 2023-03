Już w sobotę asteroida 2023 DZ2 przeleci bardzo blisko naszej planety. Będzie można ją zobaczyć nawet przy pomocy lornetki. Asteroida jest wystarczająco duża, by jej uderzenie w Ziemię spowodowało zniszczenie miasta. To rzadki przypadek, by obiekt tej wielkości przeleciał tak blisko ziemskiej orbity.

Zdjęcie listracyjne / Shutterstock Obiekt 2023 DZ2 odkryto dopiero miesiąc wcześniej. W sobotę asteroida, której średnice ocenia się na 40-90 metrów, minie Księżyc o 515 000 km, a później Ziemię - lecąc z prędkością 28 000 km/h. Naukowcy NASA uspokajają: kosmiczna skała nie zagraża naszej planecie. Co więcej, jej pojawienie się tak blisko, stanowić będzie doskonałą okazję do poszerzenia naszej wiedzy o asteroidach, które potencjalnie mogą zagrozić ludzkości w przyszłości. A według badaczy kosmosu, asteroida znajdzie się bardzo blisko nas, bo zaledwie 168 000 km od powierzchni Ziemi. W rezultacie zjawisko będzie można obserwować przy pomocy małych teleskopów lub nawet lornetki. Jeśli pogoda jednak nie pozwoli, wydarzenie będzie można śledzić dzięki stronie VirtualTelescope.

Wideo youtube Nie ma możliwości, by asteroida uderzyła w Ziemię, ale jej bliskie przejście daje nam świetną możliwość obserwacji - uważa Richard Moissl z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Faktem jest jednak, że skała jest na tyle duża, że jej uderzenie zmiotłoby z powierzchni planety całe miasto. Stąd jej nieoficjalna nazwa - "niszczyciel miast". Co ciekawe, asteroida wróci już w pobliże Ziemi w 2026 roku. Według naukowców, wówczas nadal nie będzie stanowiła zagrożenia dla naszej planety. Zobacz również: Ładne kwiatki. Takie... niezbyt uczciwe

