Amerykańska agencja kosmiczna zachęca do wysłania swoich imion jako podpisów do wiersza, który poleci na pokładzie sondy Europa Clipper w kierunku Jowisza. Swoje imię może zgłosić każda chętna osoba z całego świata.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wysyłanie imion lub komunikatów na pokładach sond kosmicznych zaczyna być coraz popularniejsze. Przykładowo, wzorem zbierania mil w liniach lotniczych, NASA oferowała w kilku misjach marsjańskich wyrobienie wirtualnej karty pokładowej na dany lot i kolekcjonowanie kosmicznych mil, sumując trasę jaką pokonały sondy.

Tym razem można wysłać swoje imię na Europę, księżyc Jowisza, do którego w październiku 2024 roku poleci bezzałogowa sonda kosmiczna Europa Clipper. Zebrane imiona będą podpisami pod wierszem napisanym specjalnie dla tej misji kosmicznej. Będą podróżować przez miliardy kilometrów w przestrzeni kosmicznej.

Projekt zbierania podpisów pod wierszem nosi nazwę „Message in the Bottle”, czyli „Wiadomość w butelce”. Imiona otrzymane przez NASA do końca grudnia 2023 roku zostaną zapisane na mikroczipie, razem z wierszem napisanym przez Adę Limón, zatytułowanym „In Praise of Mystery: A Poem for Europa” („Pochwała tajemnicy: wiersz dla Europy”).

Wiersz można przeczytać i usłyszeć jego recytację w wykonaniu autorki tutaj>>>>>

Strona internetowa umożliwia utworzenie i pobranie pamiątki – ilustracji pokazującej nasze imię z wiadomością w butelce, z Europą i Jowiszem w tle. NASA zachęca do dzielenia się wiadomością w mediach społecznościowych, korzystając z hashtaga #SendYourName.

Sonda kosmiczna Europa Clipper jest aktualnie w trakcie budowy. Jej start zaplanowany jest na 2024 rok. Po przebyciu 2,6 miliarda kilometrów, w 2030 roku dotrze do systemu Jowisza. Będzie krążyć po orbicie wokół Jowisza i około 50 razy przeleci w pobliżu Europy, co doda do długości trasy podróży kolejne 800 tysięcy kilometrów.

Celem projektu Europa Clipper jest zbadanie przypuszczalnych podpowierzchniowych oceanów na księżycu Europa. Sonda będzie też badać pokrywę lodową i atmosferę księżyca. Obecnie w stronę Jowisza leci europejska sonda JUICE, a wokół planety krąży amerykańska sonda Juno.