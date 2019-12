W Chinach przyszły na świat dwie świnki, w których organizmy wbudowano małpie komórki - donosi na swej stronie internetowej tygodnik "New Scientist". To pierwszy przypadek chimer świni i małpy, które urodziły się żywe. Eksperyment, który miał pomóc w pracach nad hodowlą ludzkich tkanek w organizmach zwierząt, pokazał, że naukowców czeka tu jeszcze bardzo wiele pracy. Świnki nie przeżyły nawet tygodnia. Naukowcy ze State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology w Pekinie opisali samą procedurę i jej wyniki na łamach czasopisma "Protein & Cell".

