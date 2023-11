W piątek OpenAI poinformowała o zwolnieniu dyrektora wykonawczego spółki i jej współzałożyciela Sama Altmana oraz innego założyciela i prezesa Grega Brockmana. Nie podano konkretnych powodów, poza wzmianką, że Altman miał "nie być konsekwentnie szczery" w komunikacji z zarządem. Według portalu The Verge, do zmiany doszło nagle i była ona zaskoczeniem dla pracowników spółki, jak i głównego partnera OpenAI, Microsoftu, który wykorzystuje model w swojej wyszukiwarce Bing i zainwestował w spółkę miliardy dolarów. Informacja spowodowała duże zamieszanie w świecie technologii. OpenAI był uważany za lidera w rozwoju sztucznej inteligencji.

Altman był jedną z czołowych postaci w branży AI i zwolennikiem stworzenia "bezpiecznej" tzw. ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), tj. superinteligentnego systemu zdolnego do rozumowania na poziomie człowieka lub go przewyższającego. Biznesmen jednocześnie otwarcie mówił o katastrofalnych ryzykach dla ludzkości z tym związanym.

Jak przekazał we wpisie na portalu X Brockman, wspólnik Altmana, który założył z nim OpenAI - początkowo jako organizację non-profit - zostali oni w piątek poinformowani o swoim zwolnieniu przez Ilyę Sutskevera, głównego naukowca firmy, który również współzakładał OpenAI. Według The Verge, między Sutskeverem i Altmanem od dawna dochodziło do tarć m.in. w związku z polityką firmy dotyczącą bezpieczeństwa AI.

Sutskever, żydowsko-rosyjskiego pochodzenia naukowiec urodzony z czasach ZSRR w Niżnym Nowogrodzie, w ekipie OpenAI znalazł się po zdobyciu edukacji w Izraelu oraz na Uczelniach w Kanadzie i USA. W firmie - jak podają media - trwał spór na temat komercyjnego wykorzystania modeli sztucznej inteligencji.