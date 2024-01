12-letni Brytyjczyk został przyjęty do Mensy - elitarnej grupy najbardziej inteligentnych ludzi na świecie. Jego iloraz inteligencji jest wyższy od tego, który uzyskali Albert Einstein i Stephen Hawking.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O niezwykłym chłopcu napisał brytyjski "The Guardian".

Więcej niż Einstein i Hawking

Rory Bidwell ma obecnie 12 lat i od wczesnego dzieciństwa jest wybitnie uzdolniony. Gdy miał 2 lata, układał puzzle składające się z 100 elementów. W wieku około 8 lat, w ciągu pierwszych 8 tygodni lockdownu z powodu koronawirusa, przeczytał wszystkie siedem książek o Harrym Potterze. A mając 12 lat Bidwell w wieku 12 lat został przyjęty do Mensy.

Chłopiec uzyskał w teście na inteligencję wynik lepszy od niemieckiego fizyka Alberta Einsteina, a także od twórcy teorii czarnych dziur, brytyjskiego astrofizyka Stephena Hawkinga. 12-latek może pochwalić się ilorazem inteligencji o wartości 162, podczas gdy Einstein i Hawking osiągnęli poziom 160.

Zdaniem matki 12-latka chłopak nie przygotowywał się do tej próby, a w trakcie rozwiązywania był kompletnie zrelaksowany i podszedł do testu bez obciążeń. W szkole, do której uczęszcza, Rory Bidwell wyprzedza swoich rówieśników w przedmiotach ścisłych, wykazując ich zrozumienie na poziomie uniwersyteckim.

O Mensie

Mensa jest najstarszym i największym stowarzyszeniem ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Założona został w 1946 roku przez brytyjskiego naukowca i prawnika Lancelota Ware’a oraz australijskiego prawnika Rolanda Berrilla. Do organizacji tej mogą mogą należeć ludzie wykazujący się najwyższym stopniem inteligencji - ma go posiadać 2 proc. ogólnoświatowej populacji.

Każdy kraj ma swoją filię Mensy. Jej główna siedziba znajduje się natomiast w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Lincolnshire.

Jak zostać członkiem Mensy?

Do Mensy należy ponad 145 tys. osób z ponad 100 krajów. Z przynależności do tego stowarzyszenia nic nadzwyczajnego nie wynika - oprócz tego, że można się takim członkostwem pochwalić w towarzystwie.