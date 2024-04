​"Fly Me to the Moon", czyli Channing Tatum i Scarlett Johansson w komedii romantycznej o Apollo 11. Pojawił się pierwszy zwiastun filmu, który kosztował gigantyczne pieniądze.

Kadr z filmu "Fly Me to the Moon" / Apple TV+ Press /

Oprócz Scarlett Johansson i Channinga Tatuma w komedii romantycznej "Fly Me to the Moon" grają też m.in Woody Harrelson, Ray Romano, Jim Rash, Anna Garcia oraz Donald Elise Watkins.

Studio Sony Pictures i platforma Apple TV+ pokazały właśnie w sieci pierwszy zwiastun filmu "Zabierz mnie na Księżyc".

Wideo youtube

Akcja rozgrywa się w czasie przygotowań do misji Apollo 11. Kelly, którą gra Scarlett Johansson, została zatrudniona przez NASA do prowadzenia kampanii marketingowej planowanego lotu na Księżyc. Chodzi m.in o stworzenie filmu z fikcyjnego lądowania, które zostałoby wykorzystane, gdyby prawdziwa misja Apollo 11 zakończyła się niepowodzeniem. Biały Dom uznał, że misja jest zbyt ważna, aby zakończyć się porażką, stąd plan B.

Jak pisze filmowy portal "Deadline", Johansson jest współproducentką "Fly Me to the Moon" i od początku miała zagrać główną rolę. Miał jej partnerować Chris Evans, ale aktor musiał zrezygnować; zrezygnował też pierwszy reżyser Jason Bateman. Ostatecznie rolę Cole'a Davisa, szefa misji, zagrał Channing Tatum.

Scenariusz komedii napisali Rose Gilroy oraz Sharon Maguire. Prawa do realizacji kupiła firma Apple, która zapłaciła za film 100 milionów dolarów. Premierę filmu "Fly Me to the Moon" zaplanowano na 12 lipca.