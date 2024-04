19 filmów, m.in. "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli, "Parthenope" Paolo Sorrentino, "Kinds of Kindness" Yorgosa Lanthimosa i "The Girl With The Needle" Magnusa von Horna, powalczy o Złotą Palmę podczas 77. festiwalu w Cannes. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-25 maja.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Program oficjalnej selekcji zaprezentowali dyrektor festiwalu Thierry Fremaux oraz prezeska Iris Knobloch podczas czwartkowej konferencji prasowej. Jak podkreślili, wybór filmów nie był łatwym procesem. Ubiegłoroczna selekcja okazała się wielkim sukcesem. Nie wiedzieliśmy, że tak się stanie, kiedy spotkaliśmy się w tym miejscu rok temu. Nigdy nie wiemy, jak filmy zostaną odebrane, czy się spodobają, czy trafią do szerokiej dystrybucji, jaki będzie ich dalszy los. Tak się złożyło, że poprzedni program przypadł do gustu publiczności. Mamy nadzieję i zakładamy, że w tym roku też tak będzie - powiedział Fremaux.

Szef festiwalu nawiązał do strajku amerykańskich aktorów i scenarzystów, który na kilka miesięcy wstrzymał produkcję i dystrybucję wielkich produkcji. Oni demonstrowali, żeby ocalić swoją przyszłość i pracę. Chcieli być dostrzegani i mają wpływ na festiwal w Cannes. Nie tylko dlatego, że Kevin Costner i George Lucas będą z nami. Kino amerykańskie będzie tu obecne, a legendarna wytwórnia Columbia będzie świętować w Cannes stulecie swojego istnienia - stwierdził.

W tym roku do konkursu głównego zakwalifikowało się 19 filmów. O Złotą Palmę rywalizować będą wyczekiwane tytuły, takie jak "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli, "Kinds of Kindness" Yorgosa Lanthimosa i "Parthenope" Paolo Sorrentino. Obok nich nominację do statuetki otrzymała duńska produkcja "The Girl With The Needle" Magnusa von Horna. Szwedzki reżyser wykładający w Szkole Filmowej w Łodzi poprzednio gościł w programie canneńskiego wydarzenia w 2020 r. z polsko-szwedzkim filmem "Sweat". Ze względu na trwającą wtedy pandemię koronawirusa festiwal nie odbył w formie stacjonarnej, a selekcja nie była podzielona na sekcje konkursowe i pozakonkursowe. Teraz von Horn zyskał szansę na najważniejsze wyróżnienie. "The Girl With The Needle" jest dofinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Nagroda może trafić również do "The Apprentice" Aliego Abbasiego, "Motel Destino" Karima Ainouza, "Emilii Perez" Jacquesa Audiarda, "Anory" Seana Bakera, "The Shrouds" Davida Cronenberga lub "Caught By The Tides" Zhang-Ke Jia. W gronie nominowanych znaleźli się też "Grand Tour" Miguela Gomesa, "Marcello Mio" Christophe'a Honore'a, "L’amour ouf" Gilles'a Lellouche'a, "Oh Canada" Paula Schradera oraz "Limonov - The Ballad" Kiriłła Sieriebriennikowa.

Zaledwie cztery obrazy z konkursu głównego zostały zrealizowane przez kobiety. Są nimi "Bird" Andrei Arnold, "All We Imagine As Light" Payal Kapadii, "Wild Diamond" Agathe Riedinger i "The Substance" Coralie Fargeat.

Poza konkursem zaprezentowane zostaną "Furiosa: A Mad Max Saga" George'a Millera, pierwsza część "Horizon: An American Saga" Kevina Costnera i "She’s Got No Name" Petera Ho-sun Chana. Podczas pokazów o północy będzie można obejrzeć "The Balconettes" Noemie Merlant, "The Surfer" Lorcana Finnegana i "Twilight of the Warrior Walled In" Soi Cheanga. W sekcji Cannes Premiere zaplanowano projekcje "C’est pas moi" Leosa Caraxa, "Everybody Loves Touda" Nabila Ayoucha, "The Matching Bang" Emmanuela Courcola i "Rendez-vous avec Pol Pot" Rithy'ego Panha.

W grudniu ub.r. ogłoszono, że przewodniczącą jury konkursu głównego będzie amerykańska reżyserka Greta Gerwig. To oczywisty wybór, ponieważ Greta Gerwig uosabia odnowę światowego kina, dla którego Cannes jest co roku zarówno prekursorem, jak i deską rozdzielczą. Poza siódmą sztuką jest ona również przedstawicielką ery, w której przełamuje się bariery i miesza gatunki - stwierdzili wówczas Knobloch i Fremaux.

Dodali, że "w ciągu niespełna piętnastu lat Greta Gerwig zdobyła uznanie w kinie amerykańskim i światowym". Wczoraj ambasadorka niezależnego kina amerykańskiego, dziś znajduje się w gronie twórców, którzy odnieśli światowy sukces kasowy. Grecie Gerwig udaje się łączyć to, co wcześniej uważano za nie do pogodzenia: dostarczanie arthouse'owych hitów, zmniejszanie przepaści między sztuką a przemysłem, eksplorowanie zręcznie i dogłębnie współczesnych kwestii feministycznych - zaznaczyli.

