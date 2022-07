Setki Hemingwayów w jednym miejscu. Na Florydzie odbyła się tradycyjna parada, podczas której wybrano najlepszego sobowtóra pisarza.

Ernest Hemingway / NARA / PAP/Photoshot

Jon Auvil nosi taki sam jak noblista biały wełniany sweter, długą brodę i popala tytoń z fajki. Każdy facet tu chce być jak Hemigway. On reprezentuje bardzo dużo: romans, męskość, sport, miłość do morza, miłość do kobiety i do dzieci - mówił Jon Auvil.

Hemingway przez jakiś czas mieszkał na Florydzie, gdzie przesiadywał w miejscowych barach i napisał między innymi "Starego człowieka i morze". Za to opowiadanie w 1953 roku dostał Nagrodę Pulitzera. Rok później otrzymał literacką Nagrodę Nobla.

Hemingway popełnił samobójstwo w swoim domu w Ketchum w 1961 roku.