Jurorzy uhonorowali w czasie gali rozdania nagród Grammy "Midnights" Taylor Swift albumem roku, "Flowers" Miley Cyrus wyróżnili za najlepsze nagranie roku. Piosenką roku obwołali "What Was I Made For?" Billie Eilish z filmu "Barbie".

Taylor Swift / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA W Los Angeles odbyła się 66. edycja rozdania nagród Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji. Statuetki Grammy cieszą się opinią najbardziej uznanych wyróżnień muzycznych na świecie. W sali wypełnionej m.in. gwiazdami świata muzyki, filmu i teatru jako pierwsza nagrodę zdobyła amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Miley Cyrus za najlepsze wykonanie utworu pop, jej przeboju "Flowers". Gwiazda amerykańskiej piosenki Taylor Swift odebrała statuetkę Grammy w jednej z najważniejszych z 94 przyznawanych w tym roku kategorii, za najlepszy album wokalny pop. Zdradziła utrzymywany przez 2 lata sekret - wydanie 19 kwietnia najnowszego albumu "The Tortured Poet’s Departmant". Piosenką roku został utwór "What Was I Made For?" Billie Eilish z filmu "Barbie". Miley Cyrus / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA Billie Eilish / allison dinner / PAP/EPA Skandal podczas gali - aresztowano rapera Killera Mike’a W trakcie tej samej ceremonii zatrzymany został raper Killer Mike. Nastąpiło to w kilka godzin pod po tym, jak uhonorowano go trzema statuetkami. Na nagraniu wideo opublikowanym przez portal "The Hollywood Reporter" można zobaczyć, jak funkcjonariusze wyprowadzają Mike’a w kajdankach z Crypto.com Arena. Rzecznik policji poinformował, że zatrzymanie rapera i aktywisty społecznego miało miejsce w następstwie sprzeczki około godziny 16.00 miejscowego czasu. Został on aresztowany za wykroczenie. Mike zdobył Grammy za najlepsze wykonanie rapowe, piosenkę rapową i album rapowy. Odbyło się to w czasie tej części gali, której nie transmitowano jeszcze w ogólnokrajowej telewizji. W wieku 20 lat pomyślałem, że fajnie jest być handlarzem narkotyków. W wieku 40 lat zacząłem żyć żałując tego, co zrobiłem. W wieku 45 lat zacząłem o tym rapować. W wieku 48 lat stoję tutaj jako człowiek pełen empatii i współczucia z powodu tego, co zrobiłem - mówił wcześniej Killer Mike. Zobacz również: Rozdanie nagród Grammy, "Priscilla" w kinach. Nowy tydzień w kulturze

