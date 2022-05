Już 27 maja do kin wejdzie "Top Gun: Maverick" - kontynuacja hitowego filmu z 1986 r. z Tomem Cruisem w roli pilota Pete'a "Mavericka" Mitchella. Do sieci trafiła już promująca film piosenka "Hold My Hand", którą nagrała Lady Gaga.

Jak podkreśla branżowy magazyn "Variety" , "Hold My Hand" najprawdopodobniej będzie dla Lady Gagi przepustką do walki o drugiego Oscara w karierze. Pierwszego otrzymała za piosenkę "Shallow" do filmu "Narodziny gwiazdy", w którym wystąpiła u boku Bradleya Coopera.

Wideo youtube

Nagrałam tę piosenkę do niesamowitego filmu "Top Gun: Maverick", ale również dla osób, które myślą, że nigdy już nie będą czuć się dobrze i z nami wszystkimi też nie będzie dobrze - napisała Lady Gaga na Instagramie. Jak podkreśliła, życie nauczyło ją, by w trudnych czasach wierzyć w ludzi, ale również mieć wiarę w siebie. Gdy czujesz się samotny, smutny, daleko od siebie i innych, weź mnie za rękę (nawiązanie do tytułu piosenki "Hold My Hand" - przyp. red.) - stwierdziła artystka. Kocham Was za te wszystkie lata, kiedy miałam szczęście śpiewać, pisać, produkować piosenki i występować dla Was - podkreśliła.

Instagram Post

W innym wpisie wokalistka nazwała swoją nową piosenkę "listem miłosnym do całego świata w bardzo trudnych czasach". Jak podkreślała, pracowała nad nią bardzo długo. Podziękowała też za współpracę Tomowi Cruise'owi i Hansowi Zimmerowi, który jest jednym z kompozytorów odpowiadających za muzykę do filmu.

Piosenka Lady Gagi będzie z pewnością porównywana do hitu, który towarzyszył pierwszemu "Top Gunowi". Utwór "Take My Breath Away" w wykonaniu zespołu Berlin zdobył Złoty Glob i Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną w 1987 roku.

Wideo youtube

"Top Gun: Maverick": Co wiemy o filmie?

Akcja "Top Gun: Maverick" zaczyna się wiele lat po wydarzeniach z pierwszej części. Miles Teller gra syna pilota Anthony'ego Edwardsa "Goose'a", który został zabity podczas wykonywania zadań w pierwszym filmie. Maverick, którego ponownie gra Tom Cruise, jest mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Stoi na czele specgrupy szkolącej jej uczestników do udziału w wyjątkowej misji. Na oficjalnej stronie filmu czytamy , że główny bohater filmu musi stawić czoła niepewnej przyszłości i zmierzyć się z duchami przeszłości oraz najgłębszymi lękami.



W "Top Gun: Maverick" występują także m.in. Jon Hamm, Ed Harris i Val Kilmer, który ponownie wciela się w rolę Icemana, rywala Mavericka.

Wideo youtube

Czekałem ze zrobieniem sequela, aż pojawi się historia warta sequela, a technologia tak się rozwinie, że będzie można realniej przedstawić to, czego doświadcza pilot myśliwca - podkreślał grający pilota Mavericka Tom Cruise. Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy - zapewnił.

Wideo youtube

Producent Jerry Bruckheimer poinformował, że - aby sekwencje lotnicze były wiarygodne - aktorzy przeszli trzymiesięczne wyczerpujące szkolenie. Obejmowało ono m.in. naukę przetrwania w wodzie po katapultowaniu się.